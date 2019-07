Venerdì 12 Luglio 2019, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci siamo, l’attesa sta per finire. È tutto pronto per l’ultimo atto della 7° edizione di School Movie Cinedù, il più importante e il più atteso da tutti. Il 18 luglio presso il Giffoni Experience, con il quale da anni va avanti una prestigiosa partnership e per questo si ringrazia il direttore artistico Claudio Gubitosi, andrà in scena la Finale che vedrà come protagonisti le scuole Primarie e Secondarie di I Grado di ben 52 Comuni di tutta la Regione Campania che da anni ormai patrocina il progetto ideato da Enza Ruggiero. All’evento presenzierà Chiara Marciani assessore regionale alla Formazione e alle Pari Opportunità, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo come Cristina Donadio (la famosa Scianel di Gomorra), Rino Genovese giornalista Rai, Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio KissKiss.School Movie nasce con lo scopo di informare e coinvolgere gli studenti attorno a quei valori sociali e territoriali che rappresentano i punti cardini per lo sviluppo della nostra società. Tutto ciò avviene attraverso la realizzazione di un cortometraggio della durata massima di 10 minuti, con gli studenti chiamati prima alla realizzazione della sceneggiatura e poi all’interpretazione cinematografica della stessa. Tra i 52 Comuni che hanno sposato il progetto in 12 hanno deciso di svolgere la “tappa” e regalare così un nuovo momento di aggregazione al proprio territorio (Agropoli, Baronissi, Chiusano di San Domenico, Eboli, Fisciano, Maiori, Nocera Superiore, Salerno, Sarno, Sapri, Serino, Unione Comune Alto Cilento): “Potersi confrontare su temi importanti e delicati consente agli alunni di vivere delle esperienze totalmente nuove che permettono di ampliare il proprio bagaglio culturale e sociale – afferma Enza Ruggiero – Mi preme ringraziare i dirigenti scolastici che come sempre accolgono con entusiasmo School Movie, ma anche i docenti che con tanta passione e dedizione lavorano alla realizzazione delle storie insieme ai propri alunni e ovviamente le famiglie che sono straordinarie e sempre vicine ai propri bambini. Un grazie, poi, anche agli amministratori che rendono possibile tutto ciò”.Ogni anno School Movie registra numeri da record: nell’Edizione 2019 hanno aderito 52 comuni di tutta la Campania, hanno partecipato oltre 150 istituti scolastici, sono stati realizzati circa 300 cortometraggi e sono stati coinvolti circa 10mila ragazzi.