Giffoni next generation incontra l'assessore all'innovazione Valeria Fascione

Dal 21 al 30 luglio torna a Giffoni per la sua ottava edizione l’appuntamento dell’innovazione, “Giffoni next generation 2022”, organizzato da Giffoni innovation hub. Dieci giorni di workshop, mentorship, panel e impact per informare e sensibilizzare le nuove generazioni sull’universo della cultura digitale, delle industrie creative e dell’innovazione sociale. Eventi che hanno visto coinvolti ragazzi dai 6 ai 30 anni, tra cui 25 dreamers, ossia i giovani innovatori under30 del “dream team” che anche quest’anno si sfideranno a colpi di idee in una sorta di hackathon prolungato, apprendendo nozioni fondamentali dalla responsabilità sociale di impresa alla sostenibilità fino alla biodiversità, al digitale e all’uso consapevole dei Big Data.

Appuntamento il 27 luglio 2022 a Giffoni per l’assessore alla ricerca, all’innovazione ed alle Startup della regione Campania Valeria Fascione con l’ecosistema campano delle startup, che cresce non solo nei numeri ma soprattutto nella qualità dell’offerta con sei incubatori certificati che coprono tutte le province. Dal 2015 a oggi ai soggetti storici che muovevano i primi passi nell’incubazione di impresa, si aggiungono nuovi player che lavorano su verticali importanti dalle scienze della vita, all’agrifood, all’edutech e grazie alla nuova programmazione dei fondi europei 21-27 potranno operare in un territorio sempre più in rete e connesso.