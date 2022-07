Haters e Piccoli Eroi, al Giffoni 2022 il docufilm della polizia contro il bullismo

Un giovane eroe che, dopo aver salvato una bambina dall'annegamento, diventa bersaglio degli haters sui social perché down: una storia che mostra l'anima oscura del web, è l'occasione per parlare ai ragazzi e agli insegnanti dei pericoli di internet.

È il contenuto del docufilm «Haters e Piccoli Eroi» prodotto dalla Polizia, che sarà lo strumento per aprire oggi una riflessione, quando gli agenti incontreranno a Giffoni Valle Piana i docenti e i ragazzi che stanno partecipando a due progetti di formazione promossi dall'ente autonomo Giffoni Experience: «School experience - Alleanze per la scuola», percorso di formazione dedicato alla comunità educante, e «Sedici modi di dire ciao» per il contrasto alla povertà educativa dei minori.

Accanto a loro ci saranno il Procuratore presso la Procura per i Minorenni di Salerno, Patrizia Imperato, il vicario del questore di Salerno, Pasquale Picone, la dirigente del Compartimento polizia postale Campania, Maria Rosaria Romano, e il vice direttore del Servizio polizia postale, Barbara Strappato. A dare il benvenuto a tutti gli ospiti dell'incontro ci sarà la dirigente scolastica della della scuola Don Milani, Daniela Ruffolo.

Sarà presente anche Valerio Catoia, protagonista del docufilm, nominato dal Presidente Sergio Mattarella Alfiere della Repubblica per il salvataggio compiuto, che ha risposto agli haters con l'impegno civile per la sensibilizzazione sui rischi della rete diventando testimonial della campagna della Polizia di Stato.