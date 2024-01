«Oppenheimer, Putin e altre storie sulla bomba»: il libro che analizza cronologicamente la minaccia atomica

«La guerra nucleare è un pessimo modo di risolvere i problemi»

Da venerdì 17 novembre 2023 in libreria il volume «Oppenheimer, Putin e altre storie sulla bomba di Einstein, Kubrick, Krusciov, Reagan, Fermi, Kennedy, Teller, Lavrov, Medvedev» di Francesco Dall’Aglio e Carlo Ziviello, pubblicato da ad est dell’equatore.

Fin dalla sua comparsa nello scenario mondiale la bomba atomica non ha mai smesso di inquietare e interrogare politici, scienziati e artisti.

E persino mettere contro cineasti contro la più grande potenza del mondo.

Come quando nel 1983 il regista di Star Wars, George Lucas, fece causa ai giornalisti che usavano impropriamente il titolo della sua saga in riferimento allo «scudo spaziale» voluto dal presidente Ronald Reagan.

Oggi la Bomba è tornata protagonista: dall’Iran all’Ucraina, alla guerra tra Israele e Palestina le potenze nucleari si ritirano dai trattati internazionali, annunciano di voler riprendere i test, mandano in missione i bombardieri e i sottomarini strategici o, peggio, ne minacciano l’uso.

Francesco Dall’Aglio e Carlo Ziviello in «Oppenheimer, Putin e altre storie sulla bomba di Einstein, Kubrick, Krusciov, Reagan, Fermi, Kennedy, Teller, Lavrov, Medvedev» costruiscono una cronologia ragionata sulla minaccia e le minacce atomiche nelle parole di chi ha inventato, testato, studiato, rappresentato o utilizzato come arma e deterrente la Bomba. Tra strategie nucleari, radiazioni, la guerra dei test e le «guerre stellari».

Da Los Alamos alla guerra in Ucraina. Ottanta anni di evoluzione del linguaggio nucleare: dal terrore e fascinazione degli scienziati del progetto Manhattan fino all’apparente inconsapevolezza dei giorni nostri, come se politici e militari avessero dimenticato il demone che giace dormiente nelle testate dei missili.

Un’antologia di storie, personaggi, operazioni militari, errori catastrofici, episodi sconosciuti o che riguardano l’Italia come i missili Jupiter in Puglia o i Cruise in Sicilia. E le dichiarazioni dei protagonisti da Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Enrico Fermi e Harry Truman fino Vladimir Putin, Liz Truss, Sergej Lavrov e Dmitri Medvedev che mostrano i cambiamenti della dottrina e diplomazia nucleare nella Storia, dove anno dopo anno sembra svanita ogni cautela e timore verso la forza dell’atomo.

L’uomo è davvero diventato morte, il distruttore di mondi o è il linguaggio ad essersi ridotto a un vuoto abbaiare?

Un libro divulgativo che non trascura gli aspetti ironici della vicenda, utile per orientarsi e comprendere se il tabù della mutua distruzione assicurata è stato davvero infranto.

«Al momento in cui questo volume va in stampa mancherebbero, secondo il Bulletin of atomic scientist, novanta secondi all’apocalisse nucleare, il tempo più breve mai registrato dalla crisi dei missili di Cuba e più degli scontri tra Reagan, Breznev, le guerre stellari, il Vietnam, gli euromissili e tutte le minacce alla continuazione della vita sulla terra che abbiamo subito, di cui abbiamo letto e che credevamo finite con la caduta del muro di Berlino. Nei ricordi di chi ha vissuto quei momenti con angoscia, un evento come la guerra in Ucraina diventa un trigger, il neutrone che almeno nella nostra memoria attiva la stessa reazione a catena di una bomba a fissione. E riporta indietro di quarant’anni e più, al confronto tra blocchi, al film The Day After, ai dibattiti televisivi, al movimento pacifista (che non smosse di un millimetro l’equilibrio tra pace e conflitto atomico ma almeno servì a formare la consapevolezza dell’opinione pubblica), alle lezioni di Storia su Hiroshima e Nagasaki e al progetto Manhattan. Precipitare a ritroso da Putin a Oppenheimer».

«Oppenheimer, Putin e altre storie sulla bomba» è inserito nell’opuscolo natalizio 2023 della Feltrinelli.