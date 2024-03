Oppenheimer, record all'asta per il rapporto Manhattan: l'effetto Oscar fa schizzare la vendita a 53mila dollari

Effetto Oppenheimer anche fuori dalle sale cinematografiche. Sarà stato la calorosa accoglienza del film del regista Christopher Nolan, che pochi giorni fa ha trionfato agli Oscar 2024 vincendo ben sette statuette, a far schizzare i prezzi dei cimeli storici all'asta. Un rapporto sullo sviluppo della prima bomba atomica, firmato da Robert Oppenheimer (1904-1967) e da altre 23 scienziati del super segreto Progetto Manhattan, è stato venduto per 53.594 dollari da RR Auction di Boston, ben dieci volte in più rispetto alla stima iniziale.

Il rapporto

Il rapporto, scritto nel 1945 da Henry D. Smyth e intitolato «Atomic Bombs: A General Account of the Development of Methods of Using Atomic Energy for Military Purposes Under the Auspices of the United States Government, 1940-1945», offre una panoramica completa del percorso scientifico e amministrativo che ha portato alla creazione della famigerata arma nucleare.