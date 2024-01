«​Pablo Picasso. Lo straordinario ladro della pittura» all’Archivio di Stato di Napoli

«Picasso è uno straordinario ladro dell’arte. Ma tutti i grandi maestri sono ladri matricolati», scriveva Italo Calvino parlando del grande artista spagnolo.

Queste parole sono state prese in prestito dal professor Roberto Nicolucci, storico e critico d’arte, per presentare «​Pablo Picasso. Lo straordinario ladro della pittura», l’artista, il mito, il personaggio, il maestro, l’innovatore e, come dice il titolo, persino il ladro.

Il libro sarà presentato sabato 20 gennaio alle 11 all’Archivio di Stato di Napoli, dopo i saluti istituzionali della direttrice dell’Istituto Candida Carrino, dall’autore e editore Roberto Nicolucci e dal professor Augusto Guarino che ha curato la postfazione del volume. L’incontro sarà moderato dal professor Stefano Causa. Il volume è pubblicato dalla Roberto Nicolucci Editore.