Cosa fare a Napoli nel weekend: tutti gli eventi dal 19 al 21 gennaio

Eventi

«Sanità-tà-tà»: la notte bianca del Rione

Dalle 18 alle 24 di sabato, 20 gennaio, il Rione Sanità si trasformerà in una festa a cielo aperto. Musica, numerosi ospiti, palchi dislocati per tutto il Rione e tanto divertimento. E' la notte bianca del rione, organizzata da Massimo Jovine, nell'ambito del progetto «Vedi Napoli a Natale e poi torni». Una manifestazione che permette ai cittadini e ai turisti di riscoprire la bellezza e l'arte di uno dei più antichi Rioni di Napoli.

Sagra della porchetta a Sant'Antonio Abate

A Sant'Antonio Abate, da martedì 16 a domenica 21 gennaio, si terrà la 43esima edizione della sagra della porchetta. Stand di buon cibo, mostre fotografiche, concerti e spettacoli gratuiti accoglieranno gli ospiti in un clima festoso e familiare.

Tra gli ospiti di sabato 20 gennaio, l'atteso Rosario Miraggio in concerto.

Giornata 9 e 3/4 al museo ferroviario di Pietrarsa per i più piccoli

Una celebrazione unica, ispirata al famoso binario della stazione di King’s Cross, che trasporta i bambini nel mondo incantato di magia e avventura di Harry Potter. L'appuntamento è domenica, 21 gennaio, alle 9.30. Ad attendere i piccoli ospiti, laboratori, giochi a squadre e letture animate.

Teatro

Al teatro Palapartenope il Musical-evento «Flashdance»

Il 20 e il 21 gennaio, andra in scena al Palapartenope l'amatissimo musical «Flashdance».

Protagonisti: Alex Belli e Teresa Del Vecchio, accompagnati dalla bravura di 26 performer. Con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e la partecipazione straordinaria di Carmen Russo, il musical vi attende a teatro per far rivivere i magici anni 80 e cantare insieme le iconiche canzoni.

«L'amico ritrovato» al teatro Il pozzo e il pendolo

Il 21 gennaio, alle 18, al teatro Il Pozzo e il Pendolo, va in scena una grande storia di amicizia e resistenza: «L'amico ritrovato» di Fred Uhlman, opera ambientata nella germania nazista, che racconta la storia di due amici: un ebreo e un tedesco. In scena, per la commuovente rappresentazione, Paolo Cresta e Giacinto Piracci.

Un inno alla bellezza della vita, alla sincerità dei legami e all'amore imperituro.

«A teatro con mamma e papà»: Biancaneve al teatro Ricciardi

Al teatro Ricciardi, la domenica mattina, riprendono gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Per il primo evento del nuovo anno, firmato dalla rassegna «A teatro con mamma e papà» – che si terrà domenica 21 gennaio alle ore 11.00 - La «Mansarda Teatro dell’Orco» presenta «Biancaneve e i sette nani». Una rivisitazione della classica storia dei fratelli Grimm, nel cuore di una rassegna che vuole educare i più piccoli alla bellezza del teatro.

Musica

Inizia la rassegna musicale «base per altezza» a Bagnoli

Il 19 gennaio, all’Auditorium «Porta del Parco» di Bagnoli, al via la rassegna musicale «Base per Altezza». Sul palco, Giuseppe Giroffi (sassofoni) Gianluca Manfredonia (vibrafono), Luca Varavallo (contrabbasso), Alex Perrone (batteria) animeranno la serata dal titolo «Brew 4et: a jazz event», un concerto che mescolerà timbri e strumenti differenti. Dieci brani inediti in cui tradizione e contemporaneità si mescoleranno vivacemente. «Base per Altezza» è una rassegna musicale che prevede cinque concerti, dal 19 gennaio al 27 febbraio, realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto «Napoli Città della Musica»

Colonne sonore a Chiaia

Sabato, 20 gennaio, si terrà un concerto di Colonne sonore, in occasione della riapertura della storica chiesa Anglicana di Napoli. Tra le architetture gotiche, a partire dalle 18.30 si suoneranno le più belle colonne sonore della storia del cinema, con un omaggio speciale al genio e all'arte del grande Ennio Moricone. Un trio di musicista, scelti tra i migliori della Campania, condurranno il pubblico verso un'esperienza unica.

Mostre

«Lux in fundo» Tour

Sabato, 20 gennaio, una visita tra le bellezze del rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie del tour.

Visita alla Certosa di San Martino

Domenica 21 gennaio, un viaggio alla scoperta dell'arte più pura.

Il percorso andrà ad analizzare quello che è uno dei gioielli dell’arte a Napoli, partendo dagli Angioini, passando dall’arrivo di Giovanni Antonio Dosio, architetto fiorentino, all’arrivo di Cosimo Fanzago, scultore e architetto che stravolse la produzione artistica a Napoli dal Seicento fino a Settecento inoltrato. Attraverso un emozionante percorso, si potrà ammirare da vicino non solo la straordinaria perizia tecnica di Cosimo Fanzago, Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro, Tagliacozzi Canale, Sanmartino, ma anche la delicatezza e la dolcezza pittorica di Francesco De Mura e Paolo De Matteis, il caravaggismo filtrato da Guido Reni di Massimo Stanzione, la potenza pittorica e la lirica dolcezza di Ribera, la pennellata viva e briosa di Luca Giordano e i paesaggi sognanti di Micco Spadaro, tanto realistici da sembrare arazzi.