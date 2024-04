Napoli, al Dom Santi Bevitori Pietro Spirito presenta «Na tazzulella ‘e cafè»

Giovedì 18 aprile alle ore 18 si terrà la presentazione del libro «Na tazzulella ‘e cafè» scritto dall’ economista Pietro Spirito. Modera Carmine Maturo sustainability cultural manager. Con l’autore dialogherà la giornalista e direttore del quotidiano Terra Mia Antonella Fabbricatore.

Appuntamento letterario all’insegna della tradizione partenopea quella che si terrà nella suggestiva cornice del complesso monumentale di San Domenico Maggiore, presso il «Dom Santi Bevitori», grazie alla collaborazione della storica casa editrice Giannini Editore, con Carmine Maturo e Gentle Green Events.

Il rito del caffè scandisce le giornate dei napoletani.

Bevanda di importazione dal mondo arabo, ha assunto gradualmente caratteristiche proprie di questa terra, a partire dal Settecento in avanti. Al bar o a casa costituisce un'occasione di socialità ed un momento di condivisione. Le fasi della preparazione del caffè hanno dato vita ad un artigianato che va dalla manifattura della macchinetta fino alle singole competenze nel modo di produrre e consumare la bevanda. Sorseggiare una tazzina di caffè ha in sé rappresentazione artistica, appartenenza culturale e napoletaneità.

Il Dom Santi Bevitori, situato in vico 16, è un luogo unico del centro storico napoletano che unisce la promozione della lettura e del lavoro collaborativo, la gastronomia tradizionale. Dom è infatti uno spazio che vuole proporsi sempre più come punto di riferimento per chi desidera vivere una esperienza culturale più diversificata, tra mostre ed eventi.