Addio a Francis Lai, compose le musiche di «Love Story»

Mercoledì 7 Novembre 2018, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 21:40

Il compositore e musicista francese Francis Lai, premio Oscar nel 1970 per la colonna sonora di«Love Story», è morto all'età di 86 anni. Lo ha annunciato la radio France info, citando il Comune di Nizza e il sindaco del capoluogo della Costa azzurra, Christian Estrosi.«È con grande dolore - scrive in un tweet Estrosi - che apprendo della morte di Francis Lai, straordinario musicista e compositore di Nizza, al quale dobbiamo, fra l'altro, le musiche di Un uomo, una donna e di Love Story».Nato a Nizza nel 1932, Lai era un grande compositore di musiche da film ed era uno dei preferiti di Claude Lelouche, dopo il loro incontro sul set di 'Un uomo, una donnà, Palma d'Oro al festival di Cannes del 1966.Fra gli altri successi di Lai, "La bicicletta", interpretato da Yves Montand. Ha scritto musiche per Edith Piaf e Juliette Greco.