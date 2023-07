Andrea Sannino gira in Costiera: gli sfondi di Amalfi nel videoclip di «Ce vuò tu»

Ha scelto Amalfi per offrire una cornice romantica al brano «Ce vuò tu». Andrea Sannino è tornato in Costiera Amalfitana per girare le scene del nuovo videoclip che a breve sarà in rete a corredo del brano contenuto nell’album Mosaico.

E come location il cantante napoletano, che ha recentemente duettato con Fiorella Mannoia, ha scelto come location le terrazze dell’Anantara grand hotel Convento che si spalancano sul mare di Amalfi.

«Volevo dare una sorta di timelapse nella storia d’amore tra due persone e ad Amalfi ho teovato quello che cercavo perchè questo luoghi conferiscono al video una linea poetica, romantica» ha detto Sannino che ha lavorato sul set insieme con l’attrice Flavia Gatti.

«Cercavamo qualcosa che rimanesse impresso proprio come Abbracciame, che è stato salvato nella memoria di tanti, in eterno ed in ogni dove - commenta Sannino a margine delle riprese - E poi questo luogo, così come l’intera città di Amalfi, sa esprimere casa e famiglia.

Qui ho ricordi legati alle persone a me più care. Come mia figlia che da qualsiasi parte si trovi associa le statue e le immagini della Madonna a quella presente nella cappella d questo convento».

Ma non c’è solo quel romanticismo cercato tra le sinuosità della costa e le rocce arse dal sole che coi loro strapiombi si immergono nel mare della Costiera. Già, perchè «Ce vuò tu», racconta il lato più oscuro dell’amore che per Sannino è, in ogni caso, il motore di tutto. «In Abbracciame vinceva l’amore fraterno e buono, qui vince l’orgoglio - ha spiegato il cantante - Perchè a ragione nun va mai cu 'e sentimenti. Si ce và te vò 'mbruglià».