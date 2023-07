Andrea Sannino, concerto in piazza Roma

Festa per il patrono, il comitato promotore di San Lorenzo Maggiore mette a segno un colpo importante “aggiudicandosi” il cantautore Andrea Sannino per il tradizionale concerto dell'11 agosto. L’autore di «Abbracciame», brano divenuto disco d’oro nel 2020 e canzone simbolo dei momenti bui del Covid, si esibirà nella centralissima piazza Roma a partire dalle 21.30.

«Abbracciame» è senza dubbio il brano che lo ha fatto conoscere al grande pubblico: solo su YouTube ha totalizzato, per il video ufficiale, 65 milioni di visualizzazioni. Ma nel suo curriculum ci sono altri importanti risultati. Lo scorso anno, in coppia con Franco Ricciardi, ha curato e cantato «Un giorno eccezionale», la sigla del programma «Domenica In» in onda su Rai1. Di recente ha pubblicato un nuovo album, ‘“Mosaico”, che porterà sul palcoscenico di San Lorenzo Maggiore insieme ai suoi evergreen.