Minacce ed intimidazioni contro la ex, divieto di dimora

Voleva recuperare una relazione sentimentale che era giunta al capolinea, ma lo faceva attraverso pedinamenti, minacce ed intimidazioni nei confronti della ex. Per questa ragione, in seguito ad una serie di indagini, un uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Benevento.

Le investigazioni, condotte dai carabinieri di Amorosi e coordinate dalla procura della Repubblica, guidata dal procuratore Aldo Policastro, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato non solo per atti persecutori, reato commesso tra marzo del 2017 e giugno scorso, ma anche per furto aggravato e danneggiamento nei confronti della vittima.

Quest'ultima temendo per la vita propria e per quella di suo figlio aveva anche cambiato domicilio, trasferendosi da Telese Terme a San Lorenzo Maggiore dapprima e poi ad Amorosi.

Oltre alla denuncia della donna i carabinieri hanno raccolto prove contro l'uomo attraverso i sistemi di sorveglianza prossimi ai luoghi dei reati, a rilievi fotografici e ad una perquisizione effettuata nei suoi confronti.