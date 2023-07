Albero caduto a Battipaglia: anziano ferito finisce in ospedale

Un albero questa sera è caduto in via Italia a ridosso del Municipio di Battipaglia ed ha ferito un anziano. L'uomo sanguinante è stato soccorso ed è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato. Il malcapitato non sarebbe in gravi condizioni di salute ed è stato soccorso anche dalla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese.