Maltempo a Reggio Calabria, cade un albero e uccide un uomo: stava passeggiando con il cane

Un uomo è morto a Reggio Calabria dopo essere stato travolto da un albero crollato per il forte vento. L'incidente è avvenuto pochi minuti fa in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, nella zona sud della città. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Presenti anche i medici del 118 e la polizia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava passeggiando con il proprio cane quando è stato travolto dall'albero. L'ondata di maltempo che sta interessando la Calabria - per la quale è in atto l'allerta arancione su quasi tutta la regione - a Rreggio ha portato forti raffiche di vento.

Il forte vento che da stamani sta interessando Reggio Calabria, oltre ad avere provocato una vittima, sta causando danni in varie zone della città.

Il direttore e il personale hanno fatto uscire in sicurezza i visitatori presenti al Museo che riaprirà al pubblico quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno. A causa del messaggio di allertamento diffuso dalla Protezione civile regionale, l'Amministrazione comunale di Reggio ha disposto per la giornata odierna e fino al cessare dell'emergenza maltempo, la chiusura di tutti i cimiteri cittadini.