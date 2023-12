Carolyn Smith contro gli attori di Mare Fuori: «Non avete voluto fare la foto con me, non si fa»

Alcuni attori della famosa fiction Mare Fuori, tra cui Maria Esposito, Antonio Orefice e Mattia Zenzola, sono stati invitati nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle in cui hanno raccolto il tesoretto esibendosi come ballerini per una notte. Quando il gruppo si è presentato davanti alla giuria, Carolyn Smith ha lanciato loro una stoccata e il motivo è presto detto.

Carolyn Smith, quando gli attori di Mare Fuori si sono presentati davanti alla giuria, ha voluto salutare il ballerino Mattia Zenzola, anche vincitore della scorsa edizione di Amici: «Allora intanto voglio salutare Mattia e ti dico che sono contentissima che tu sia su questa pista oggi».

Poi, Carolyn Smith ha continuato riferendosi agli attori di Mare Fuori e lanciando loro una frecciatina: «Bravissimi, mi piacciono questi grandi talenti che vengono qui e poi portano la musica e il ballo in giro ed è bellissimo. Però adesso devo anche dire un’altra cosa che non riguarda la performance. Questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo perché non si fa. Non avete fatto la foto insieme a me e questo mi dispiace. Sì è vero, perché loro dovevano mangiare».

Quindi, subito dopo la stoccata di Carolyn Smith, gli attori hanno chiesto scusa dicendosi che non si sono proprio resi conto di ciò che era successo e Milly Carlucci, facendo un po' da paciere, è intervenuta dicendo: «Dopo la faranno sicuro, ma ti pare che non vogliano fare una foto insieme?!».