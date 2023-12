Grande Fratello, battute omofobe verso Vittorio: cosa è successo nella notte?

Sta facendo discutere moltissimo il fatto che, al Grande Fratello, si stia susseguendo una serie di allusioni e battute omofobe su Vittorio Menozzi. A metterle in atto è soprattutto Mirko Brunetti, che non manca mai di alludere ad una presunta omosessualità del coinquilino, al punto da prenderlo in giro ogni volta che può. Ma cosa starà succedendo nella casa del Grande Fratello? E, soprattutto, la produzione interverrà per mettere un freno a queste battutacce?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben