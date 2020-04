Annalisa, online il video di Houseparty: una grande festa virtuale (e animata) in casa

È online il video di “Houseparty”, il nuovo singolo di Annalisa che rappresenta una festa in casa, ma virtuale: un brano che unisce insieme leggerezza e riflessione.



Il video è stato diretto ed animato da: Davide "Bastanimotion" Bastolla , un regista , visual artist e illustratore che, grazie al suo riconoscibile stile onirico a tratti surreale è riuscito a ricreare la situazione presente nella copertina del brano e a realizzare una sorta di “festa casalinga” con personaggi immaginari e reali.

In un momento di lontananza fisica tra le persone, fantasia e desiderio si mischiano. Il vicino di casa si unisce così a Wonder Woman, il fattorino del cibo d’asporto alla Regina Elisabetta, Elvis Presley a Daenerys Targaryen del Trono di Spade, gli alieni al cane e ai gatti di Annalisa, mentre l’unico escluso è James Bond.



Il brano è stato scritto da Annalisa con Davide Simonetta e Jacopo Ettore ( con la produzione di Michele Canova) qualche mese fa ma, con la diffusione di una delle app del momento per creare videochat di gruppo, è diventato decisamente attuale, tanto che Annalisa ha usato l’app Houseparty per la promozione del sui singolo ed è presente ovviamente nelle immagini del video.“È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. – racconta Annalisa - Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. - E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono sempre stati lì, ma io non li vedevo - Ora li vedo benissimo”.“Houseparty” , insieme a “Avocado Toast” e “Vento sulla luna” sarà contenuto nel nuovo album di inediti in uscita il 18 settembre.Mentre “Il Party sulla luna “, la grande festa/concerto fissata per il 4 maggio al Fabrique di Milano, si svolgerà il prossimo 22 ottobre.I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/