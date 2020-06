Barbara Streisand regala alla figlia di George Floyd le azioni della Disney

La cantante ed attrice Barbra Streisand ha acquistato un pacchetto di azioni Disney per Gianna Floyd, la figlie di sei anni dell'afroamericano ucciso per mano della polizia a Minneapolis. «Grazie Barbra Streisand per il mio pacchetto, ora sono una azionista di Disney grazie a te», ha scritto la ragazzina sul proprio account Instagram. Non è dato sapere a quanto ammonti il valore delle azioni donate dalla star. Anche il rapper Kanye West ha fornito aiuto finanziario alla figlia di George Floyd, lanciando un fondo universitario per coprire le spese di una eventuale iscrizione al college. La Texas Southern University ha già offerto alla figlia della vittima una borsa di studio completa se sceglierà di frequentare questo ateneo in futuro.

Floyd, la figlia Gianna, 6 anni: «Mi manca papà, ha cambiato il mondo». Non sa ancora come è morto



Ultimo aggiornamento: 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA