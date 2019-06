Carmen Pierri, la vincitrice di «The voice of Italy»: «Il futuro? È social. E io sto imparando»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:28

La proclamazione della sua vittoria l'ha seguita in tv, dalla stanza di un albergo: «Da minorenne a quell'ora non potevo essere in onda», ridacchia confusa e felice Carmen Pierri, 16 anni, vincitrice dell'edizione 2019 di «The voice of Italy»: «Io quando esco la sera torno al massimo per le 24, ma ci sono miei coetanei che fanno ben più tardi: possiamo fare notte, ma non vincere in diretta un talent show», racconta la ragazza dalla voce grande come i suoi sogni, nata a Salerno, ma cresciuta in Irpinia, a Montoro. Parla al telefono da Verona, dove ieri sera è apparsa in diretta su Raiuno dall'Arena: «Sto facendo collezione di sogni che diventano realtà: due in meno di 24 ore, anzi tre, se si considera che nella finale ho duettato con Arisa».«Sono entrata nel talent show di Raidue bambina e sono uscita sempre bambina ma con una consapevolezza maggiore. Ho cantato la mia prima canzone a 5 anni, per caso, a Montoro, proprio quella canzone, Non ho l'età, non sapevo che, in qualche modo, mi avrebbe segnato».«Ma quello può essere anche un rapporto d'amicizia, mi ci sono identificata proprio per quello».«C'è spazio per tutti, io non sono la ragazza che canta in italiano, ho vinto anche con una cover di Beyoncè».