Clara, dopo «Origami all'alba» ecco il nuovo singolo «Cicatrice»

Uscirà venerdì 28 aprile «Cicatrice», il nuovo singolo di Clara che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano mostra un nuovo lato artistico di Clara, più intimo e personale, in cui l’emotività per le esperienze vissute è forza da trasmettere attraverso la musica a chi si riconosce nello stesso passato. Clara ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo «Cicatrice» anche sui social e l'ha fatto attraverso un teaser che vede la speciale partecipazione di Domenico Cuomo (Cardiotrap in «Mare Fuori»).

Il singolo, che segna un nuovo passo nel percorso discografico di Clara, segue il successo di «Origami all’alba», brano che ha fatto conoscere la giovane cantautrice al grande pubblico, grazie anche alla presentazione in anteprima nella terza stagione di «Mare Fuori», serie tv tra le più apprezzate dell’ultimo anno. La canzone, certificata disco di platino e debuttata #5 su Spotify Italia e #4 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, a distanza di due mesi della release continua ad essere stabile in Top10 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia, con oltre 25 milioni di stream.

Clara Soccini, nome all’anagrafe dell’artista, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la sua passione - e talento - per la musica nel 2020, durante il primo lockdown. Negli ultimi due anni escono, con il nome d’arte Clara, i suoi primi quattro singoli. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua versatilità e personalità, confermate dal debutto nel mondo cinematografico e seriale nell’amata serie tv «Mare Fuori 3».