Coronavirus, Gigi D'Alessio rinvia le prime date del «Noi due tour 2020»

Slitta per Coronavirus il tour di Gigi D'Alessio : Friends & Partners ha rinviato le date di marzo e della prima metà di aprile del 'Noi due Tour 202' di D'Alessio, la cui partenza era prevista il 17 marzo da Brescia.Questo il nuovo calendario: 11 aprile Castel Di Sangro (Aquila) - Palasport (Data Zero); 18 aprile Bari - Teatro Team; 22 aprile Crotone - Palamilone; 24 e 25 aprile Catania - Teatro Metropolitan; 27 aprile Firenze - Teatro Verdi; 29, 30 aprile e 1 maggio Napoli - Teatro Augusteo; 4 maggio Genova - Politeama Genovese (recupero data del 25 marzo); 5 maggio Torino - Teatro Colosseo (recupero data del 7 aprile); 17 maggio Montecatini Terme (Pistoia) - Teatro Verdi (recupero data del 21 marzo); 19 maggio Roma - Auditorium Parco della Musica; 24 maggio Milano - Teatro Nazionale; 25 maggio Bologna - EuropAuditorium (recupero data del 18 marzo); 27 maggio Parma - Teatro Regio (recupero data del 1° aprile); 28 maggio Varese - Teatro Openjobmetis (recupero data del 3 aprile); 6 giugno Cremona - Teatro Ponchielli (recupero data del 29 marzo). I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. È possibile chiedere il rimborso per il concerto di Brescia, previsto il 17 marzo al Teatro Dis_Play di Brescia, che è stato annullato.