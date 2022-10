Enzo Gragnaniello operato al cuore a Caserta: ecco come sta dopo l'intervento

Enzo sta bene, la moglie, Serena Guarino, sposata in maggio dopo anni di relazione, lo ha lasciato ieri sera in ospedale, rinfrancata dopo la grande paura. Perché di grande paura, si è trattato.

Enzo Gragnaniello, è di lui che stiamo parlando, martedì sera era da poco sceso dal palco di Camigliano, in provincia di Caserta, quando dopo aver salutato i numerosi fans concedendo autografi e selfie, ha detto alla moglie di avvertire uno strano peso in petto. Un infarto. Per fortuna preso in tempo. Il sessantasettenne cantautore napoletano è stato portato infatti di corsa all'ospedale civile di Caserta dal 118 dove i medici hanno cercato di ridurre al minimo il danno impiantando uno stent cardiaco.

Le condizioni del paziente, mentre a Napoli e in tutta la Campania si diffondeva l'angoscia per la salute dell'uomo di «Cu'mme», sono migliorate già dalla mattinata di ieri, permettendogli di rasserenare la moglie, che poi è stata al suo fianco tutto il pomeriggio prima di lasciarlo riposare in serata.

L'intervento di angioplastica presso l'unità coronarica dell'ospedale di Caserta ha permesso al songwriter di riprendersi, anche se i medici lo terranno ancora sotto osservazione e gli prescriveranno dei giorni di riposo e di sana alimentazione. In rete, intanto, si moltiplicavano i messaggi di auguri dei fan e dei colleghi che non vedono l'ora di poterlo abbracciare di nuovo, in attesa di rivederlo anche in azione sul palco.