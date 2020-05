Ezio Bosso, il ricordo commosso di Remo Anzovino: «Non si è mai risparmiato per onorare la Musica»

«Grandissimo contrabbassista, direttore d’orchestra, compositore e pianista, e grandissimo conoscitore del contrappunto, Ezio Bosso è stato un esempio di talento, tenacia e coerenza». Comincia così il commosso ricordo del pianista scomparso oggi a soli 48 anni che il compositore Remo Anzovino gli ha dedicato attraverso un post sui social.



«Tanti anni fa - ricorda Anzovino - rimasi impressionato dalle musiche che scrisse per il film “Io non ho paura” di Salvatores e corsi a comprare il disco della colonna sonora.

Eravamo davvero in pochi a conoscerlo, ad ammirare la sua assoluta originalità e personalità, perché nel nostro Paese molto spesso chi ha il talento ma veste abiti fatti solo di sostanza e non di apparenza deve fare una fatica immane per vederlo adeguatamente riconosciuto.

Dedico questo pensiero colmo di ammirazione e dolore per un grande Artista e Collega che non si è risparmiato fino all’ultimo per onorare la cosa più importante: La Musica». Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA