Fleetwood Mac, arriva la versione live di «Rumours»

«Rumours live» è la versione dal vivo di uno dei classici del pop-rock, il live inatteso ormai, in uscita l'8 settembre, ad attendere in buona compagnia l'ultimo scampolo di estate con una band indimenticata e, per molti, indimenticabile.

I Fleetwood Mac erano all’apice della loro carriera nell'agosto del 1977 quando tornarono nel loro luogo d’origine nel Sud della California per tre concerti al Forum di Los Angeles. «Rumours», l'lp dei record, era uscito solo da poche settimane quando la band, a febbraio, partì per un tour mondiale, tornando sei mesi dopo per suonare tre concerti al Forum per quasi 50.000 fan. Il disco ha raggiunto la prima posizione della classifica in America ed è sulla buona strada per diventare uno dei più venduti album mai pubblicati: più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, 21 volte platino negli Stati Uniti, 14 volte nel Regno Unito e 13 volte in Australia e Nuova Zelanda, tutti paesi in cui l'album ha raggiunto la prima posizione in classifica.



«Rumours live» cattura l'energia e l'eccitazione della serata di apertura della band al Forum il 29 agosto 1977. La performance di quasi 90 minuti include versioni dal vivo della maggior parte delle canzoni di «Rumours» e del suo predecessore, «Fleetwood Mac», il primo album a raggiungere il primo posto delle classifiche americane del gruppo, uscito nel 1975.

«Rumours live» sarà disponibile dall'8 settembre come set da 2cd e 2 lp.

La versione in vinile nero è composta da due dischi da 180 grammi in una confezione apribile con il cut di lacca effettuato da Chris Bellman al Bernie Grundman Mastering. Disponibile anche su vinile trasparente esclusivamente presso Discoteca Laziale.