«Hanno ucciso l’uomo ragno» compie 30 anni: la storia della hit degli 883 che diventò fenomeno nazionale

Ogni generazione ha i profeti che merita, e se ai quarantenni italiani sono toccati in sorte Max Pezzali e Mauro Repetto in arte 883 un motivo ci sarà. E chi l'avrebbe mai detto quel 10 febbraio '92 - trent'anni giusti oggi - che "Hanno ucciso l'uomo ragno", quel dischetto di pop leggero lungo sì e no mezz'ora, copertina da fumettone di serie b e titoli come "S'inkazza" e "Non me la menare", fosse destinato a diventare il romanzo di...

