Jovanotti bonifica Castel Volturno, segnali di rinascita

Venerdì 12 Luglio 2019, 07:27

Inviato a Castel VolturnoIl Flava beach/Lido Fiore negli ultimi tempi si è fatto un nome per gli amanti del suono latinoamericano, reggaeton soprattutto. Nelle settimane scorse ha ospitato due star del genere, Ozuna e Daddy Yankee. Siamo sul litorale perduto, nella capitale africana d'Italia, e non a caso, delle 600 persone al lavoro per montare l'ambaradan del «Jovanotti beach party», il 40 per cento ha la pelle nera, e non per il sole, che batte spietato, anche se siamo ancora di mattina. Il mare è mosso, il lavoro ferve, come si dice, anche la sabbia qui è «più difficile» di quella di Lignano Sabbiadoro - lo dice la parola stessa - dove il tour è iniziato, o di Rimini, seconda tappa delle 17 previste, da dove arriveranno oggi Lorenzo Cherubini e compagnia cantante. «Più difficile» significa che per lavorarci si sono dovuti preferire i trattori ai tradizionali runner e che tutto è più faticato, complesso, sudato.