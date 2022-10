Mina con la Pdu nel multiverso tra Ntf e «Accarezzame»

In tempi di crisi dalla discografia si richiedono nuove idee e formule per intercettare un pubblico disaffezionato e distratto. Massimiliano Pani si è messo alla guida di un vascello di appassionati del vinile, per mandare in porto una iniziativa di alto artigianato, destinata a collezionisti, audiofili e amanti della musica: con l'etichetta di famiglia, la Pdu, fondata dal nonno Giacomo, 55 anni fa, il desiderio, metterà a disposizione su vinile e nastri analogici (!) titoli preziosi. Si comincia con 10 titoli, che sono ristampe o rarità, con il nome della mamma, Mina, a svettare tra i capitoli più interessanti, come l'album «Encadenados», tutto cantato in lingua spagnola e uscito solo per il mercato latino nei primi anni 90. Poi «Mina in studio 2001-2021», con una versione inedita di «Accarezzame», classico napoletano del 1955.

All'ancient regime vinilico si coniuga però il lancio nel multiverso grazie agli nft, ai multipli d'arte con le opere grafiche Mauro Balletti utilizzate per le copertine di Mina («Canarino mannaro», «Rane supreme», «Salomè» e «Veleno») trasformare con tecnologia Blockchain e completate da video in cui l'autore spiega il procedimento di realizzazione. Si parte con «Almost blue» e «Eu sei que voi te amar». Per l'album inedito aspetteremo il 2003, intanto c'è «The Beatles songbook», con due inediti, tra cui «And I love her».

«Siamo una piccola banda di matti», racconta Pani, «e mi piacerebbe anche ospitare nuovi artisti, per assolvere alla missione con cui era partita la Pdu. Mina, da sempre, ascolta da curiosa, tantissimi materiali, talent scout di autore e interpreti. È entusiasta di questa idea». In catalogo anche lp di Fossati, Modugno e «La vita, amico, è l'arte dell'incontro» (Vinicius De Moraes, Toquinho, Sergio Endrigo, Luis Bacalov, Giuseppe Ungaretti).