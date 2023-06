Morto Marco Trevisanello: il baritono ha avuto un malore improvviso a Dubai, aveva 74 anni

Si trovava a Dubai con la seconda moglie si è sentito male all'improvviso mentre viaggiava in auto. È morto Marco Trevisanello, baritono di 74 anni di origine trevigiana. È stata disposta l'autopsia.

Con la moglie Emanuela Di Pietro vivevano a Lecce.

Morto Marco Trevisanello: malore improvviso a Dubai

Trevisanello era molto noto per il suo curriculum sterminato.

Ha lavorato nel cinema con Monicelli e Vanzina. Per la tv ha recitato in Medico in Famiglia 1 e 4, Le ali dell'amore, Distretto di Polizia, Carabinieri.

Ha iniziato a 12 anni lo studio della chitarra, prima moderna, e poi classica e flamenca, collaborando con vari gruppi come cantante e chitarrista, specializzandosi in seguito nella ricerca ed esecuzione di canti popolari italiani e stranieri. Ha collaborato con Marco Paolini, e ha studiato canto al Conservatorio di Padova e di Trieste.

Il debutto nella lirica avviene al Teatro comunale di Treviso con "Le Rarità" prima mondiale di Bussotti. Inizia così la carriera di cantante lirico, specializzandosi soprattutto,in pieces contemporanee, alcune delle quali scritte per lui dal Migliaccio. Nel 1980 ha una parte nell' "Idiota" di Chailly.

Ha cantato come solista al Comunale di Treviso, Rovigo, Trapani, Rendano di Cosenza, Politeama Greco di Lecce, Livorno, Iesi, Trapani, Coliseum di Buenos Aires, Teatro di Vevey interpretando parti di carattere (da Jago in Ernani a Ceprano, Silvano in Ballo in maschera, Oste in Manon).

Nel 2001 ha eseguito 27 concerti in Inghilterra, cantando arie da Nabucco, Traviata, Don Carlo, Falstaff alla Royal Festival Hall, a Bristol, Edimburgo, Cardiff e altri importanti Teatri.