Muti a Torino con «Un ballo in maschera»: fedele a Verdi

«Non imbiancheremo i sepolcri, per questo non cambieremo una parola del libretto». Così Riccardo Muti presentando il «Ballo in maschera» di Giuseppe Verdi che dirigerà al Regio di Torino dal 21 febbraio al 3 marzo nel nuovo allestimento firmato dal napoletano Andrea De Rosa. «Su questo siamo d’accordo con il regista, perché non è sbianchettando ciò che è avvenuto, cancellando la storia che si aiutano i giovani», ha aggiunto il maestro: «Non si attenua il passato, la storia va presentata per quello che è stata, nel bene e nel male, per aiutare i giovani a conoscere anche gli errori che ci sono stati in modo che possano correggerli e trovare la direzione giusta».