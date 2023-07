Massimo Ranieri, rubato il profilo Facebook: la denuncia su Instagram

Brutta avventura per Massimo Ranieri, che un'ora fa ha visto il suo profilo Facebook hackerato, senza avere più la possibilità di interagire con i suoi fan e i suoi cari. «Attenzione» scrive Massimo Ranieri su Instagram «Il mio profilo Facebook è stato rubato».

È con queste parole che il cantante napoletano denuncia l'accaduto e continua dicendo: «Stiamo cercando di risalire ai responsabili e recuperarlo, nel frattempo sappiate che non sono io e non accettate richieste dal profilo. Al momento l'unico profilo ufficiale è quello di Instagram». In tanti hanno risposto al post del cantante attraverso i commenti, augurandogli che presto si risolva tutto.