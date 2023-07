Mare Fuori, Giulia Molino nel cast del musical insieme con Maria Esposito e Antonio Orefice

Giulia Molino, classe '99, di Scafati: campana, con una grande passione per la musica, è la nuova star del musical di Mare Fuori diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Life, che deutterà a teatro dal 14 dicembre.

La passione per la musica nasce mentre era in vacanza in un villaggio turistico con la famiglia, quando viene suggerito ai suoi genitori di farle prendere lezioni di canto. Da quel momento è diventata una vera fuoriclasse. Ammessa alla classe del programma di Maria De Filippi «Amici 2020», riesce ad incantare il pubblico e i giudici fino alla finale, in cui duetta e si scontra con Gaia Gozzi. Il 2021 è l'anno di Sanremo Giovani, a cui si presenta con il brano «Napoles».

@marefuori_ilmusical Giulia Molino è la prima interprete che dai Casting del 19 giugno entra ufficialmente nel Cast di Mare Fuori Il Musical. In quale ruolo? Lo scoprirete più avanti. 🤍 In bocca al lupo Giulia per la tua prima volta d’attrice: noi non vediamo l’ora di vederti a Teatro🌊 #marefuoriilmusical #marefuori @Giulia Molino ♬ suono originale - MareFuori_ILMusical

Canzone dopo canzone riesce a conquistare tutti con il suo accento napoletano, i capelli ricci e qull'aria di chi è pronta a combattere, nonostante le fragilità, che non nasconde e di cui parla con maturità attraverso le sue canzoni.

La sofferenza dell'anoressia, il buio, poi la rivincita con il canto.

Queste doti non sono passate inosservate ai casting di Mare Fuori il musical, che vedrà la presenza di molti attori della stessa fictiondi Rai1, tra cui Maria Esposito (l'amata Rosa Ricci), Enrico Tijani (Dobermann), Antonio Orefice (Totò), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e Antonio D'Aquino (Milos).

«Ho partecipato ai casting a Roma con l’entusiasmo di una bambina. Prima di salire sul palco avevo un po’ di ansia, però pensavo tra me e me ci provo, vediamo un po’ come va’…ed è successo» racconta Giulia alla pagina Tik Tok ufficiale del musical, «sono molto emozionata e anche un po’ spaventata per questa nuova avventura, perché è la primissima volta da attrice in un musical. Sono molto fiera di far parte di un progetto che abbraccia e parla di ragazzi della mia età che vivono un momento di difficoltà che cercano di affrontare grazie alla musica. Non vedo l’ora di poter donare tutto questo amore che ho dentro».