Sanremo 2022, Donatella Rettore e Ditonellapiaga: «Il nostro ciclone provocante e divertente in nome del sesso che è libertà»

Margherita Carducci, romana, in arte Ditonellapiaga, è al suo primo Sanremo. A promuoverla tra i big - meritatamente, visto, anzi sentito il suo primo album in uscita, «Camouflage» - è servito far coppia con (Donatella) Rettore, «che a 24 anni, la mia età, aveva già conquistato e scandalizzato mezzo mondo», spiega lei, autrice di «Chimica», scintillante inno erotico italodisco che si apre come «I feel love» di Donna Summer, ansimare compreso,...

