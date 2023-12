Sanremo 2024, il cast completo: Geolier tra The Kolors, Big Mama e i Ricchi e Poveri

Come previsto Geolier, il campione del 2023, c'è. Salgono a 30 i big del prossimo Sanremo, annunciati al Tg1 delle 13.30 da un Amadeus in smoking, che ha portato i concorrenti dai 27 previsti a 30, compresi i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Il 23enne rapper newpolitano, che ha appena annunciato per il 22 giugno il suo primo concerto allo stadio Maradona e, viste le prevendite, potrebbe avere bisogno di un bis, se la vedrà con vincitori passati del Festival come i Ricchi e Poveri, Diodato, Il Volo, Emma, Mahmood e Francesco Renga, che farà coppia con Nek.

Fiorella Mannoia si rimette in gara in un cast giovane, che vede il ritorno di Dargen D'Amico e Sangiovanni e il debutto della lanciatissima Angelina Mango, di Fred De Palma, signore italiano del reggaeton usa e getta. Importante la presenza dei Negramaro, Annalisa, The Kolors e Loredana Bertè. La rapper irpina Big Mama completa la tripletta campana. In gara anche Gazzelle, Alessandra Amoroso, Rose Villain, Ghali, Mister Rain, Irama. Sorprese per il grande pubblico saranno il 23enne rapper genovese Alfa; il 26enne rapper romano Il Tre; La Sad, crestuta band milanese sospesa tra pop punk e emo trap, il cantautore barese Manninni.

Amadeus porta a casa un cast importante, per nomi, per ritorni, per protagonisti dei giorni nostri, per presenze storiche, per la scommessa sui giovani, anche se la formula extralarge rischia maratone infinite e non sempre è garanzia di maggior qualità.

Sulla carta - poi sentiremo le canzoni - rap e trap la fanno ancora da padroni, in sintonia con il gusto del momento.