Venditti, quarant’anni cantando sotto il segno dei pesci

Martedì 25 Settembre 2018, 08:57

«I maestri cantori di Norimberga» dura di più. Ma pure le tre ore e mezza abbondanti di spettacolo con cui Antonello Venditti è tornato l’altra sera all’Arena di Verona si portava dietro uno spirito wagneriano. Non fosse altro che per la pretesa di identificare nel pubblico il concetto di devozione in quello di resistenza. Una durata-kolossal da far impallidire perfino Sigfrido-Baglioni, che sotto la stessa luna la settimana scorsa aveva lambito le tre ore. Una luna storta (d’altronde se sfidi il destino intitolando il tuo ultimo singolo «Sfiga» devi poi essere pronto a pagarne le conseguenze) fatta di contrattempi, un «gobbo» che si blocca proprio mentre stai per collegarti con lo studio di Fabio Fazio per salutare in diretta Francesco Totti o un pianoforte che non entra in scena, e cambi di scaletta dovuti a quella logorrea fuori controllo, che alla fine, per chiudere lo show entro l’una del mattino, l’ha costretto a tagliare sei canzoni sulle 33 previste compresi classici come «Amici mai», «Dimmelo tu cos’è» o «Benvenuti in paradiso».