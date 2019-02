Baglioni si prepara al rush finale. Questa sera è in programma la quinta e ultima puntata, la finale, che decreterà la canzone vincitrice della 69ma edizione del festival,con Ramazzotti ed Elisa superospiti. E durante la conferenza stampa di oggi, oltre ai bilanci di rito, c'è già chi pensa già al prossimo anno.



Claudio Baglioni è "voglioso" di rifare il festival? «Magari per due tre anni di seguito», risponde con una battuta a un cronista che gli chiede di commentare l'apertura dell'ad Rai Fabrizio Salini all'ipotesi di un terzo festival. «Se riuscissi a dormire per un mese di seguito potrei cominciare a pensarci... oggi non ho facoltà di rispondere. Intanto finiamo, poi ci sarà da riflettere, da pensarci. Chissà dove saremo».

Sabato 9 Febbraio 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2019 20:29

