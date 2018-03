Venerdì 23 Marzo 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In quale cinepanettone Andrea Sasdelli, il comico che tutti oggi conosciamo come Giuseppe Giacobazzi, ha lavorato nel 2011? È questa la domanda che «Il Mattino» pone ai suo lettori, mettendo in palio altri dieci biglietti per «Io ci sarò», lo spettacolo che Sasdelli/Giacobazzi porta a Napoli, la sera di martedì 27 marzo, all’Acacia. Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime dieci esatte saranno ricompensate con un biglietto omaggio, da ritirare alla cassa dell'Acacia il 27 marzo, con modalità che comunicheremo ai vincitori. Se non conoscete la risposta, o arrivate troppo tardi, non abbattetevi: prima di martedì metteremo in palio, con un altro quiz, altri dieci biglietti per lo stand up comedian del momento, che si autodefinisce «poveta romagnolo vinificatore» e caratterizza le sue esibizioni con l'accento tipico e un abbigliamento un po' démodé.