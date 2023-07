"Hair Spray", da Broadway il famoso musical arriva nei teatri italiani. con Matilde Brandi e Moretto "La Cesira", nei ruoli dei protagonisti

Il celebre musical arriva in Italia e saranno Matilde Brandi e Eraldo Moretto "la Cesira" ad interpretare i ruoli appartenuti a Broadway a Michelle Pfeiffer e John Travolta. L'iniziativa è della Musical Times Academy e Musical Times Production che dopo il successo delle ultime produzioni annunciano finalmente l’arrivo di “Hairspray – il Musical” nei più importanti teatri italiani. Lo spettacolo sarà diretto da Denny Lanza. Presentate le anteprime per la stagione 2022/23 con Platinette nel ruolo di Edna, la produzione è slittata per un importante problema di salute di Mauro Coruzzi ma le vele spiegate dello spettacolo hanno continuato a virare, portando su altre scelte di Cast.

L’ambitissimo ruolo di Edna Turnblad, (interpretato nella versione cinematografica del 2007 da John Travolta) madre in sovrappeso della giovane protagonista Tracy, è stato affidato ad Eraldo Moretto, in arte “La Cesira”. L’ironia de “La Cesira”, conosciuta al grande pubblico grazie a Zelig, ha convinto il regista che, invece, per il ruolo della cattivissima Velma Von Tussle ha arruolato la showgirl Matilde Brandi, che per carisma e grazie al suo percorso come ballerina televisiva renderà onore al ruolo reso celebre al cinema da Michelle Pfeiffer “Voglio molto bene a Mauro Coruzzi e il suo incidente di percorso ha tenuto con il fiato sospeso sia me che l’intero cast. Con la speranza di tornare presto a lavorare con lui gli auguro una ripresa veloce e completa – ha dichiarato il regista Lanza – Sono molto orgoglioso di aver scelto Eraldo e Matilde, due grandi professionisti che stimo e che sono certo faranno divertire il nostro pubblico.” Hairspray – The Broadway Musical, è il divertente Musical degli anni ‘60 che punta sulla rivalsa dei diversi e sull’integrazione razziale. Lo spettacolo mette in luce la presa di coscienza e le lotte portate avanti, allora come adesso, dalle minoranze, o da quelle parti più deboli della società, ponendo al centro della storia, i sogni di Tracy dalla sua mamma Edna, entrambe taglie forti, e per questo discriminate. Hairspray – The Broadway Musical, è un musical ispirato al film del 1988 “Grasso è bello” e racconta di Tracy, una ragazza sovrappeso che sogna di ballare in un programma TV della sua città, Baltimora.

Lo spettacolo ha debuttato a Broadway nel 2002 ed è rimasto in scena per 2642 repliche fino al 4 gennaio 2009; la produzione di Broadway ha vinto otto Tony Awards, tra cui miglior musical, miglior colonna sonora, miglior attrice protagonista (Marissa Jaret Winokur) e miglior attore protagonista (Harvey Fierstein) e non protagonista (Dick Latessa).

Hairspray – The Broadway Musical, ha debuttato a Londra nello Shaftesbury Theatre del West End nel 2007 ed è rimasto in scena per quasi tre anni, vincendo quattro Laurence Olivier Award. Primi anni ’60 Baltimora. Ci troviamo nel bel mezzo del conflitto tra conservatori e progressisti, in lotta per l’integrazione delle persone di colore. La danza e la musica sono protagoniste in questo musical che esprime lo spirito di ribellione e la voglia di comunicare valori e pilastri della democrazia. La giovane e solare Tracy Turnblad, interpretata da Andrea Garota (Cover: Cinzia Bernardi), nonostante qualche chilo di troppo, è un’ottima ballerina con un grande, un grandissimo sogno: quello di entrare a far parte dello show televisivo più visto dai giovani di Baltimora: il Corny Collins Show. Quando però una delle ballerine deve di lasciare il programma, la produzione va alla ricerca di un nuovo volto da lanciare. Tracy, grazie al suo talento, e grazie anche al sostegno della sua migliore amica Penny (Francesca Montecchi) elimina tutta la concorrenza tra cui Amber Von Tussle (Fjoralba Kraja), la giovane stella sostenuta dalla madre, Velma Von Tussle (Matilde Brandi), che farà di tutto per eliminare dal programma la giovane Tracy additandola per il suo aspetto fisico e perché amica di persone nere. Edna (Eraldo Moretto “La Cesira”), la mamma di Tracy, proverà ad opporsi alle grandi ambizioni della figlia, ma poi si accorgerà che… diverso è bello! Nonostante i vari impedimenti, Tracy riuscirà ad ottenere il successo in TV, conquisterà il vero amore e si batterà per l’integrazione dei suoi compagni, costretti a ballare in una zona separata del programma.

La versione italiana prodotta da MTA sarà completamente diversa dalle precedenti produzioni. La regia e le coreografie strizzano volutamente l’occhio alle versioni d’oltreoceano, utilizzando la danza come strumento di narrazione e non solo come accessorio. Il cast, interpretato da giovanissimi artisti e supportato da importanti nomi del panorama artistico italiano, porterà freschezza e spontaneità in uno spettacolo che vedrà alternarsi sul palcoscenico: 35 artisti, 350 costumi, 150 paia di scarpe, 350 oggetti scenici, 770 cambi luce, 41 cambi scena. Le coreografie sono curate da Giovanni Ceniccola e Denny Lanza, la direzione musicale è di Daniele Narducci, l’adattamento delle liriche è firmato da Maria Chiara Chiti, l’adattamento testi è di Giovanni Ceniccola, le scenografie sono ideate da Valentino Riviera.