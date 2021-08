Roma, Film Society 2021: ospiti e proiezioni all'Arena del Teatro India

Il cinema sotto le stelle è un must dell'estate e all'arena di Film Society 2021 - AltraVisione all'India questa settimana è possibile rivedere cult d'autore, godersi una selezione accurata di premiati cortometraggi nazionali e internazionali, assistere a uscite recenti, come la serata-evento, in collaborazione con Netflix, per la presentazione del film A classic horror story dei registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli, che saranno presenti in sala.

Oggi la programmazione inizia con La notte di Michelangelo Antonioni, uscito in sala sessant'anni fa, il 24 gennaio del 1961, capitolo centrale della trilogia dell'incomunicabilità, preceduto da L'avventura e seguito da L'eclisse, che valse al regista l'Orso d'Oro a Berlino. Martedì 17 ultimo appuntamento con #MartedìCorto, accurata selezione di cortometraggi nazionali e internazionali realizzata da Rai Cinema Channel, attraverso un lungo lavoro di scouting svolto nei maggiori festival e premiazioni di cinema del mondo, e presentata in sala dagli autori, dai registi e dagli attori delle brevi opere.