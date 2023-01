Teatro San Carlo, trionfo per il «Rigoletto» di Verdi: applausi e ovazioni per il cast

Un vero e proprio trionfo ha accolto ieri, domenica 15 gennaio, la prima di Rigoletto di Giuseppe Verdi. L'opera è in programmazione al Politeama per la Stagione 2022/2023 del Teatro di San Carlo. Ripetuti gli applausi del pubblico a scena aperta e le ovazioni che sono state tributate a Orchestra e Coro del Massimo napoletano guidati da Lorenzo Passerini. Il plauso degli spettatori è andato però soprattutto agli artisti del cast, in particolare a Ludovic Tézier, impegnato nel ruolo del titolo, e a Nadine Sierra nei panni di Gilda. Due i bis concessi dai due interpreti: il solo di Rigoletto «Cortigiani vil razza dannata» dal secondo Atto e «Si vendetta tremenda vendetta», duetto di Rigoletto e Gilda dall’ultima scena del secondo Atto.

Consensi anche per Pene Pati (Il Duca di Mantova) e Nino Surguladze (Maddalena) e per tutti gli artisti del cast: Alessio Cacciamani (Sparafucile), Cassandre Berthon (Giovanna), Gabriele Sagona (Il Conte di Monterone), Roberto Accurso (Marullo) e gli allievi dell’Accademia del San Carlo: Li Danyang (Matteo Borsa), Ignas Melnikas (Il Conte di Ceprano), Costanza Cutaia (La Contessa di Ceprano), Giovanni Impagliazzo (Usciere di Corte) e Marilena Ruta (Paggio della Duchessa). Maestro del Coro José Luis Basso. Repliche fino al 24 gennaio.