Adua Del Vesco in Procura per l'«Ares Gate» al Gf Vip: quella frase sul suicidio dello sceneggiatore Losito

Lo scandalo «Ares Gate» rimbalza dai salotti della tv agli uffici della Procura di Roma. La vicenda è venuta a galla durante una chiacchierata notturna al Grande Fratello Vip 5 tra Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, e Massimiliano Morra. E proprio la Cannavò ieri è stata ascoltata a piazzale Clodio come persona informata sui fatti dal pm Carlo Villani, che indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, avvenuta l'8 gennaio 2019.

<h2>Ares film</h2>

Nei giorni scorsi, all'interno della casa più famosa della tv, Adua e Massimiliano Morra hanno parlato della casa di produzione Ares Film, con cui entrambi hanno lavorato, fondata dal produttore Alberto Tarallo e dal compagno Losito. La Ares ha realizzato decine di fiction famose: L'onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna, Caterina e le sue figlie, solo per citarne alcune. La Cannavò e Morra hanno usato parole pesanti, descrivendo un clima da setta, governata da colui che è stato definito da Adua «Lucifero». Si è parlato di plagio, vita privata e relazioni organizzate a tavolino, con storie d'amore finte create per alimentare il gossip. Un esempio sarebbe la relazione tra Gabriel Garko - che verrà sentito in procura come testimone - e la stessa Adua Del Vesco.

Ad un certo punto, la Cannavò ha messo in collegamento il suicidio di Teodosio Losito e le pressioni legate alla casa di produzione. Da qui il collegamento con l'inchiesta del pm Villani. Il magistrato nei prossimi giorni potrebbe convocare altri vip, tra i quali la conduttrice Barbara D'Urso.

