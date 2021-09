Alessandro Siani a Striscia la Notizia: «Entro nelle case italiane inseguendo il sorriso»

«Quest'anno si va sul sicuro, vogliamo vincere facile». Così esordisce Antonio Ricci nel presentare l'edizione n. 34 di «Striscia la notizia», in onda da lunedì su Canale 5 alle 20,35, con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, entrambi all'esordio e per un mese alla conduzione: «Ho cominciato a inseguire Alessandro che era ancora bambino, ma non eravamo mai riusciti a organizzarci causa i suoi impegni. Dopo un anno disgraziato, pieno di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati