Amici 18, Ricky Martin dice addio: torna Emma Marrone

Venerdì 10 Maggio 2019, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 16:25

Novità in vista per la settima puntata di. Come annunciato lo scorso sabato,. Anche Loredana Bertè salterà la puntata, impegnata con la data bolognese del suo tour. Ma al posto degli assenti, arriva unaI tre componenti della giuria speciale sono. Quest'ultima, in passato, è stata coach della squadra bianca.I cantanti rimasti in gara sono Giordana, Mameli, Alberto, Tish, Rafael, Umberto e Vincenzo. Con la "dipartita" di Ricky Martine Vittorio Grigolo, le squadre si sciolgono e inizia una nuova fase del programmaOspite d'eccezione, sarà, che recentemente ha intervistato Maria De Filippi nella sua trasmissione di Rai3 A raccontare comincia tu.