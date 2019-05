Amici 2019, il vincitore Alberto Urso: «Ora non mi ferma più nessuno»

«Io sono un cantante lirico, ma non so dove mi porterà il futuro: opera, cross over, pop... vorrei fare tutto e proverò a fare tutto», racconta emozionato, poco dopo la finale che lo ha visto vincere su Giordana e con la coppa accanto a sé. I suoi ascolti, spiega, spaziano da Luciano Pavarotti a Cesare Cremonini, passando per Josè Carreras, Placido Domingo, Andrea Bocelli, Jovanotti, i Queen. «Non bisogna avere pregiudizi: se la musica è fatta bene è bella tutta. L'importante è farla con molta passione». «Io sono un cantante lirico, ma non so dove mi porterà il futuro: opera, cross over, pop... vorrei fare tutto e proverò a fare tutto», racconta emozionato, poco dopo la finale che lo ha visto vincere su Giordana e con la coppa accanto a sé. I suoi ascolti, spiega, spaziano da Luciano Pavarotti a Cesare Cremonini, passando per Josè Carreras, Placido Domingo, Andrea Bocelli, Jovanotti, i Queen. «Non bisogna avere pregiudizi: se la musica è fatta bene è bella tutta. L'importante è farla con molta passione».

La sua soddisfazione più grande è aver portato la lirica in tv. «Sono un esempio. La lirica sta perdendo posizioni rispetto ad altri generi e io sono felice di averla avvicinata ai giovani. Devo ancora studiare tanto, perché non bisogna fermarsi mai, ma io continuerò a portare questo messaggio ai ragazzi», dice ancora, dedicando la vittoria alla nonna: «da lassù sarà felicissima».



Prima della vittoria, aveva già provato ad entrare due volte nella scuola di Amici: sempre rispedito al mittente. «Evidentemente non era il mio momento, non ero pronto. Un 'no' non è una barriera che si chiude: bisogna avere tanta determinazione e non mollare mai».

Domenica 26 Maggio 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 12:35

«Ora non mi ferma più nessuno». Alberto Urso è il vincitore (annunciato) di Amici 2019: il giovane tenore siciliano coi suoi 21 anni, la faccia pulita, gli occhi chiari che hanno fatto impazzire schiere di ragazzine, i tatuaggi sul braccio e l'aria ingenua, è riuscito nell'impresa di svecchiare il mondo lirico, avvicinarlo ai giovani e sdoganarlo dai soliti cliché.