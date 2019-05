Amici 18, Alessandra Amoroso a sorpresa commuove Maria De Filippi: «Grazie, per me sei stata una mamma»

Sabato 18 Maggio 2019, 23:39 - Ultimo aggiornamento: 19 Maggio, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La semifinale di Amici 18 non è fatta solo di classifiche ma di tante emozioni. Questa volta a commuoversi non è un ospite, ma la padrona di casa. A sorpresa in studio entra Alessandra Amoroso a leggere una lettera per la De Filippi: «Grazie Maria che per me sei stata una mamma».«Sono passati dieci anni, incredibile ma vero. Quando ero ad Amici erano più le volte che volevo tornare indietro e scappare, che restare». Alessandra Amoroso entra a sorpresa durante la diretta della semifinale di Amici 18 per leggere una lettera che ha commosso Maria De Filippi.«Con pazienza infinita mi hai compresa e lasciata sfogare. Tu non solo c'eri ... mi capivi, Grazie perchè mi ha lasciato la libertà di crescere, scegliere, rialzarmi e dare la possibilità di essere quella che sono oggi e di avere la mia Big Family. Grazie anche per le incomprensioni che poi si sono trasformati in chiarimenti ed abbracci. Grazie Maria che per me sei stata una mamma. Sono felice di dirti a casa nostra grazie».Le due si abbracciano. «Lei non capiva il talento che aveva - ha detto la De Filippi - e per questo le dicevo tutte le volte resisti. Lei soffriva molto stare sotto le telecamere. Poi le dicevo 'quando sei sul palco ti piace?' e allora resisti perchè arriverà il momento che farai solo quello​».