Amici 21, Maria De Filippi striglia gli allievi: «Se non rispettate le regole, cambiate talent»

Nella scuola di Amici 21 gli studenti faticano a seguire le regole e incappano spesso in punizioni, la situazione ha quindi costretto la conduttrice Maria De Filippi ad intervenire: «Se non rispettate le regole – ha ammonito i ragazzi - cambiate talent».

Ad Amici 21 gli studenti fanno fatica a seguire le regole, costringendo Maria De Filippi ad intervenire. In puntata infatti sono stati trasmessi alcuni video con le “marachelle” (fra disordine in casetta, lezioni saltate ed eccessivo uso del telefonino) combinate dai suoi allievi e poi la conduttrice ha preso la parola: «Non potete – ha spiegato - prendere della tv solo quello che vi piace e il resto non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa fatica non va bene. Perché quando io sono qua davanti a tutti, a questo corrisponde ore ed ore dove io non sono qua davanti a tutti, ma lavoro esattamente come quando io sono qua. E non si può, perché se scegli di non farlo, decidi di fare un altro mestiere. Perché non c’è nessuno, ricordatevelo, che nasce bravo, nessuno!«.

Esistono altri talent in cui lo studio e le regole non sono necessari: «Se venite qua con la speranza che il vostro inedito spacchi su Spotify, ma non andate a solfeggio … Se venite nella speranza che uno di loro vi faccia le coreografie e forse entrate l’anno prossimo come professionisti e il resto non lo prendete… Non venite! Ci sono altri talent che sono belli e creano anche successi discografici e di ballo, ma questo programma è fatto così».

Amici vuole creare talenti: «Quello che fate lo facciamo vedere, ma anche quello che non fate. Voglio dire a tutti voi che se voi nella vita vendete i dischi, se riuscite ad andare a ballare come Elena D’Amario a New York, per me e per tutti quelli che realizzano questo programma è una medaglia. Quindi nessuno di noi ha interesse a che voi facciate male».