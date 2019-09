Amici Celebrities: da Filippo Bisciglia all'ex moglie di Raoul Bova, tutto il cast al completo

Amici Celebrities

Lunedì 9 Settembre 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 17:54

Con l'annuncio di. Il talent dinella versione famosi, che vedremo presto in tv, è ricco di volti illustri, ma potrebbe esserci ancora qualche sorpresa dell'ultimo minuto.Con l'annuncio degliè quasi al comppleto. Il condizionale è d'obbligo perchè secondo indiscrezioni potrebbe ancora esserci qualche sorpresa con nomi di caratura internazionale in vista.Le classi di canto e ballo della scuola più famosa d'Italia saranno formate da:Ufficializzati in rete anche gli ultimi quattro nomi:, l'attorechesi presentano per la sezione danza, mentre per il canto arriva, la Scianel attrice di "Gomorra". A condurre la prima puntata, che dovrebbe andare in onda a fine settembre, ci sarà Maria De Filippi e non, impegnata in quel periodo con “Striscia la notizia”.