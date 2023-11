Francesca Manzini: «Striscia La Notizia? Mi ha dato anche degli svantaggi, non ho saputo affrontare la popolarità»

Francesca Manzini è un perfetta Ilary Blasi. Un'imitazione quasi maniacale. «Sono una perfezionista estrema e una gran rompiscatole. Rompiscatole soprattutto con me stessa», racconta a Diva e Donna. «Ilary è una donna verace, che si rompe le palle, che dice pane al pane e vino al vino. Non gliene frega niente di dire quello che pensa». La sua sfrontatezza di romana verace piace a Francesca, anch'esse "romana de Roma". «E poi anche quella finta ingenuità, quel suo fingere di non capire. Equivoci fatti ad arte. Ha capito che sta lì, in quella cifra la sua simpatia».

Ilary e Totti

Poi c'è la Ilary privata, quella di Unica, quella del divorzio con Francesco Totti.

Quella che «mi ha coinvolto certo. Ma non ne faccio un talk modello Barbara D’Urso, non mi pronuncio sul sentimento, se sia vivo o morto, non do sentenze. Da amica ti ascolto, accolgo il tuo sfogo, posso rimanere dispiaciuta, se mi chiedi un parere te lo do, ma finisce lì. Non mi permetto di mettere bocca». Tra Francesca e Ilary «c’è molta stima e tanto rispetto tra noi. C’è tanto ridere, a volte goliardico. Se poi capitano occasioni di produzione insieme, ci si frequenta anche. Però, in generale, io sono una che non frequenta quasi nessuno. Pochi, ma buoni».

La Meloni e Giambruno

E a proposito di uomini. Francesca cosa ne pensa di quello che è successo tra la Premier Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno? «Prima d’essere la premier, Giorgia Meloni è una donna come tutte noi. La sua esposizione la mette sempre a rischio: se capita qualcosa o c’è un errore, tutto viene ingigantito. Questa storia che le è successa è solo la testimonianza che lei è un essere umano come tutti noi». E la Meloni politica entrerà nel suo repertorio: «La sto studiando da tempo. Prima o poi la vedrete all’opera».

Maria De Filippi

Tra le tante imitazioni ben riuscite quella di Chiara Ferragni («Lei è tutto uno spot. Tutta una marchetta. Faceva ridere che la sua stessa vita privata era uno spot») ma anche quella di Maria De Filippi: «Maria adesso è un’altra persona. Da implosiva è diventata esplosiva. Non ha più limiti, adesso è libera di essere Maria in tutto e per tutto. Se l’è potuto permettere». Ed è grazie a lei se Francesca Manzini è diventata Francesca Manzini che conosciamo oggi: «Le piacqui perché ero il brutto anatroccolo che sapeva fare tante cose belle e lei mi ha dato la possibilità di farle. Questo succede solo a Broadway, fai la gavetta e magari prima facevi la cameriera a Los Angeles. Se hai talento, da quelle parti te la danno una possibilità. Diciamo che qui in Italia, grazie a Maria, ho avuto l’indulto».

Striscia la Notizia

Tra le imitazioni di Francesca c’è anche Monica Bellucci: «La faccio sempre frustrata dal punto di vista sessuale perché, poverina, a causa della sua avvenenza, viene vista solo così e non le viene mai data la possibilità di poter essere altro o di interpretare altri ruoli». La partecipazione a Striscia la notizia, grazie ad Antonio Ricci che Francesca Manzini definisce come un felino («Sta lì tranquillo ma se lo attacchi reagisce...»), le ha portato «vantaggi e svantaggi. L’affermazione, l’incredibile popolarità, ma anche il non aver saputo gestire molto la cosa. Parlo di tanta esuberanza, di limiti caratteriali, del non sapersi dosare. Chiamiamoli peccati di gioventù. Tapiri di gioventù».

L'amore con il sosia di Johnny Depp

Infine l'amore, il suo Marco, il sosia perfetto di Johnny Depp: «Va tutto bene, stiamo insieme da tre anni e ci amiamo. All’epoca ne parlavo di più solo perché era una novità».