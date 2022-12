Antinelli attacca Ferrari? Il nuovo sfogo: «Calunniato e insultato in Rai, mi fai pena. La competenza non si compra»

Lo scontro tra Alessandro Antinelli e Paola Ferrari sembra arricchirsi di un nuovo capitolo. Il giornalista, dopo lo scambio di battute con la collega Rai in merito alla morte di Mario Sconcerti, è tornato a puntare il dito sui social, ma senza fare nomi. Il riferimento però è stato chiaro a tutti. «Hai provato a eliminarmi, ma non ti odio». Ecco cosa ha scritto.

Cosa ha scritto Antinelli

«I miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a eliminarmi fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo - le parole di Antinelli - Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai», le sue parole. E a chi gli ribatte che queste cose non si dicono pubblicamente, Antinelli risponde: «Grazie del consiglio, ne terrò conto per il futuro».

Cosa era successo

La polemica è nata dopo la morte di Mario Sconcerti. Paola Ferrari ha pubblicato un video messaggio, ricordando che «Mario mi è stato vicino e mi ha detto di non prendermela per essere stata messa da parte». Alle sue parole era seguito un messaggio di Antinelli: «Mario, perdona chi strumentalizza la tua morte». Paolo Ferrari ha così risposto sotto al post di Antinelli: «Stai zitto, Mario era amico mio e non tuo». Un'acredine che nasceva da lontano e che si era formata negli studi Rai, come spiegato da Antinelli oggi.