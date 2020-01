Grande Fratello Vip, rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: «Vai a ca****, sono schifata»

Antonella Elia, rissa con Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip: «Ma vai a ca****». La replica: «​Io sono schifata». Puntata ad altissima tensione ieri nella Casa del Gf Vip su Canale 5 con insulti in diretta televisiva. Il conduttore Alfonso Signorini ha voluto affrontare la polemica che ha coinvolto Fernanda Lessa ma si è scatenata la polemica con Antonella Elia e sono volate parole grosse tra le due. Riferendosi all'attrice Licia Nunez, infatti, Fernanda Lessa l'aveva apostrofata come "lesbica". Licia Nunez ha accettato la spiegazione di Fernanda Lessa, ma ha invece scatenato la furia di Antonella Elia che non ha usato termini teneri nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE Grande Fratello Vip 2020, la cronaca della quarta puntata: tutte le eliminazioni



e dal tentativo di girare le cose a suo favore. Non si sa comportare in mezzo agli altri. Non avrebbe mai dovuto identificare una sua amica con un appellativo sessuale", ha detto con rabbia Antonella Elia durante la puntata del venerdì. Un pensiero che, anche se con termini diversi, è stato condiviso dagli opinionisti in studio. Fernanda Lessa ha espressamente rivelato di aver avuto in passato una relazione con una donna e di amare più il corpo femminile di quello maschile: "."

IL DUELLO

Chiuso il collegamento in diretta con lo studio di Signorini, le due recluse vip hanno continuato a discutere pesantemente nella Casa riprese dalle telecamere e in onda con i microfoni aperti, con Antonella Elia che non ha esitato a definire ipocrita la modella brasiliana, perché secondo lei avrebbe solo cercato di mettere una pezza su una gaffe di cattivo gusto. Fernanda Lessa ha però sentito il commento della sua coinquilina e ha sbottato: "Non sai un cazzo della mia vita, vai a cagare!". Secca la replica di Antonella Elia: “Con questa finisce male”. Si preannunciano, quindi, giornate ad alta tensione nella Casa del Gf Vip.