Antonino Spinalbese conferma la sua uscita dal Gf Vip: il motivo indigna il web

Antonino Spinalbese conferma che andrà via dalla casa del Grande Fratello Vip. La scorsa settimana Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua cisti e ha rivelato ai compagni di dover abbandonare momentaneamente la casa del Gf Vip. Nel caso in cui dovesse operarsi il concorrente dovrà seguire anche un periodo di quarantena di 5 giorni.

Nel corso della notte, in giardino, Spinalbese ha confermato che a breve dovrà uscire: «Se c’arriviamo a Natale? Sì, ma io prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. L’operazione? Em sì e…». Poi però la regia ha staccato la ripresa su di lui, come se in effetti il suo allontanamento dovesse rimanere, almeno per un altro po', segreto. Certo se, come spiegato da Antonino, potrebbe assentarsi prima del Natale, la comunicazione del suo, seppur temporaneo, abbandono, dovrebbe arrivare proprio a giorni.

C'è chi però rimprovera ad Antonino il fatto di assentarsi per l'intervento e non per la figlia. Sono ormai tre mesi che l'ex di Belen non vede la loro bambina, Luna Marì, anche perché la showgirl ha deciso di non esporla ai media e di non fargliela vedere nel corso del programma. C'è chi quindi obietta che dovrebbe voler uscire per stare durante le festività con la bimba, proprio come fece anni fa la Gregoravi con il suo Nathan Falco.